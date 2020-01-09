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sonuçları açıklandı! ATA OBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Fakültesi araştırılıyor. Yurt geneli 28- 29 Aralık tarihinde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları yapılmıştı. Sınavlara katılım gösteren binlerce aday, 'ATA sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını sorguluyor. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, sonuçlarını OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Konuyla ilgili olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden de açıklama yapıldı. Peki, 28- 29 Aralık sınav sonuçları açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 9.1.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 09:53
ATA AÖF final sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

sorgulanmaya devam ediyor. Adaylar, 28- 29 Aralık tarihlerindeki güz dönemi final oturumlarına girmelerinin ardından ' ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere soru ve cevaplar yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler Fakültesi final sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Peki ATA sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler yer alıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28- 29 Aralık tarihlerinde yurt genelinde çeşitli merkezlerde Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ATA AÖF final sonuçlarının açıklanma tarihi ve merak edilenlere ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.

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ATA AÖF final sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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