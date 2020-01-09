ATA AÖF final sonuçları açıklandı! ATA AÖF OBS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ATA AÖF sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Adaylar, 28- 29 Aralık tarihlerindeki güz dönemi final oturumlarına girmelerinin ardından 'ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere soru ve cevaplar yayınlanmıştı. Şimdi ise gözler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den görüntülenebilecek. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizde, ATA AÖF final sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler yer alıyor.

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28- 29 Aralık tarihlerinde yurt genelinde çeşitli merkezlerde Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen ATA AÖF final sonuçlarının açıklanma tarihi ve merak edilenlere ilişkin tüm detayları öğrenebilirsiniz.