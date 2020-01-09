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sınav giriş belgesi 2020 hemen sorgula: AKSİS ile AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı!

Merakla beklenilen güz dönemi 2020 sınav giriş yerleri açıklandı. Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatlarına devam eden öğrenciler ise AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Kurum tarafından yapılan açıklama neticesinde, final kapsamında AUZEF sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı duyuruldu. Peki, 2020 AUZEF sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, izlemeniz gereken adımlar...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 12:47 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 12:47
AUZEF sınav giriş belgesi 2020 hemen sorgula: İstanbul Üniversitesi AKSİS ile AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı!

Bu hafta sonu gerçekleşecek olan 2020 İÜ sınav giriş belgeleri açıklandı. Eğitim hayatlarını Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi aracılığıyla sürdüren adayların yakından takip ettiği sınav yerleri kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte, AUZEF sınav giriş yerleri hakkında merak edilen detaylar...

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020 SORGULAMA

Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından güz dönemi final sınavı yerleri adayların erişimine açıldı.

Sınava katılım gösterecek bireylerin, güz dönemi AUZEF sınav yerleri ve giriş belgesi sorgulama işlemleri için izlemesi gereken adımlar şu şekilde;

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AUZEF sınav giriş belgesi 2020 hemen sorgula: İstanbul Üniversitesi AKSİS ile AUZEF sınav giriş yerleri açıklandı!
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