Karınca sevgisine Kraliyet ödülü

Çocukluğundan bu yana karıncaları
gözlemleyen
lise öğrencisi Selin
Zümrüt'e bu merakı
İngiltere'den birincilik
ödülü getirdi.
SEV Amerikan
Koleji (SAC) 10'uncu
sınıf öğrencisi
Selin "karınca
diseksiyonu"
çalışmasıyla
İngiltere'deki
Royal Society
of Biology
tarafından
düzenlenen
ve
dünyanın
dört bir
yanından 40 okulun
katıldığı BioArtAttack
isimli materyal tasarlama
yarışmasında
birincilik ödülü
kazandı. Biyolojinin
kullanılırlığını arttırmak
için oluşturulan
Kraliyet Biyoloji
Topluluğu (RSB)
öğrencileri, bilime
ilham veren
sanat eserleri
yaratmaya teşvik
etmek
amacıyla
bu yarışmayıdüzenliyor.