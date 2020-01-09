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Karınca sevgisine Kraliyet ödülü

Giriş Tarihi: 9.1.2020
Karınca sevgisine Kraliyet ödülü
Çocukluğundan bu yana karıncaları gözlemleyen lise öğrencisi Selin Zümrüt'e bu merakı İngiltere'den birincilik ödülü getirdi. SEV Amerikan Koleji (SAC) 10'uncu sınıf öğrencisi Selin "karınca diseksiyonu" çalışmasıyla İngiltere'deki Royal Society of Biology tarafından düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından 40 okulun katıldığı BioArtAttack isimli materyal tasarlama yarışmasında birincilik ödülü kazandı. Biyolojinin kullanılırlığını arttırmak için oluşturulan Kraliyet Biyoloji Topluluğu (RSB) öğrencileri, bilime ilham veren sanat eserleri yaratmaya teşvik etmek amacıyla bu yarışmayıdüzenliyor.
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Karınca sevgisine Kraliyet ödülü
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