YKS başvuruları ne zaman başlayacak? YKS kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2020 AYT, TYT, YDT sınav tarihleri!

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren üniversite sınavı yeni yılda araştırma konusu oldu. Üniversiteye girebilme hayali kuran milyonlarca öğrenci her yıl hazırlık yapıyor ve zorlu süreci istediği şekilde tamamlamak istiyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bildiğimiz YKS 2020 bu bağlamda araştırılıyor. Başvuru ve sınav tarihleri merak edilirken aynı zaman kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılmaya başlandı. Sıkı bir çalışma temposu ile istedikleri üniversiteye girebilmek için emek veren öğrenciler arama motorlarında "YKS başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arar oldu. Peki; YKS kılavuzu yayınlandı mı? İşte üç oturum şeklinde yapılacak olan üniversite sınavı tarihleri!

ÜNİVERSİTE SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre YKS 2020 başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak. YKS için geç başvuru tarihi 18 Mart olarak belirlendi. Sınavın sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.

YKS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, 2020 YKS'nin 1. oturumu (TYT) 20 Haziran'da, 2. oturumu (AYT) ile Yabancı Dil Oturumu 21 Haziran'da yapılacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

YKS'ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtiler bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.