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Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? , ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ne zaman? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Ocak ayının ikinci haftasında yer alırken, okullarında sınavlarla uğraşan öğrenciler sömestr tatili için geri sayıma başladı. 2020 eğitim öğretim takvimini kamuoyuna açıkladı. Öğrencilerle birlikte veliler de tarihi hakkında bilgi edinerek yurt dışı ve yurt içi tatil planlarını ona göre şekillendiriyor. Bilindiği üzere 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılmıştı. MEB, 2019-2020 eğitim takvimini açıklayarak 15 tatil tarihine açıklık getirdi. Peki, başlayacak? ? Haberimizde (Yarıyıl) Sömestr tatiline ve 2020 MEB eğitim öğretim takvimine ilişkin detayları bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.1.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 10.1.2020 11:38
Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak?

Yeni yılı geride bırakmamızla birlikte okulların sömestr tatiline gireceği tarih merak edilmeye başladı. '' ne zaman başlıyor'' sorusunun yanıtı ise cevabını buldu. Okullarda şimdiden karne heyecanı başladı. Öğrencilerle birlikte velilerde Sömestr tatilini fırsata çevirmek için yurt içi ve yurt dışı olası planlarını yapmaya çalışıyor. , resmi internet sitesinden yayımladığı takvim ile okulların kapanacağı tarihi açıklamıştı. Peki Peki 'in yayımlamış olduğu takvime göre 2020'de ? 15 tatil (Sömestr) ne zaman başlıyor? Haberimizde, 2020 MEB eğitim öğretim takvimine erişebilirsiniz.

15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR? MEB DUYURDU!

2019-2020 eğitim öğretim yılında 15 tatil tarihi en çok merak edilenlerin başında yer alıyor. Yeni sistemde 15 tatil toplam on altı gün sürecek. Haberimizin devamından MEB takvimine ve 15 tatil sürecine dair merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

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Yarı yıl tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak, 15 tatil ne zaman başlayacak?
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