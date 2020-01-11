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ne zaman? tatili (yarıyıl) ne zaman başlıyor? takvimi duyurdu!

Milyonlarca öğrenci ve veli ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. Birinci dönem ikinci sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sömestr yani yarıyıl tatilini iple çekiyor. yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde okulların ne zaman kapanacağına dair bilgiler yer aldı. Bu yılın ilk karnesini alacak olan öğrenciler büyük heyecan yaşarken 15 tatil için planlar yapmaya başlandı. Bilindiği üzere eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başlamıştı. Öğrenciler ilk ara tatillerini ise 18-22 Kasım tarihinde yapmıştı. Peki ? tatili (yarıyıl) ne zaman başlıyor? ? duyurdu!

Giriş Tarihi: 11.1.2020 15:23
15 tatil ne zaman? 2020 Sömestr tatili yarıyıl ne zaman başlıyor? MEB takvimi duyurdu!

İlk dönemin son günlerini yaşayan öğrenciler ne zaman merak ediyor. yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde tatili (yarıyıl) tarihine dair bilgiler verdi. Milyonlarca veli ve öğrenci 15 tatil için tur şirketlerinin tatil fırsatlarını araştırmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışı tatil planları yapan öğrencileri karne heyecanı sarmış durumda. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman kapanacağını sorguluyor. Peki ? Okullar ne zaman kapacak? 2020 Sömestr tatili (yarıyıl) ne zaman başlıyor? İşte 2019- 2020

15 TATİL NE ZAMAN? 2020 SÖMESTR TATİLİ (YARIYIL) NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtına ve sömestr tatili (yarıyıl) tarihlerine erişebilirsiniz.

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15 tatil ne zaman? 2020 Sömestr tatili (yarıyıl) ne zaman başlıyor? MEB takvimi duyurdu!
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