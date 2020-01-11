AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı?

İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan ve açık öğretim ile üniversite okumakta olan kişiler AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını aramaya şimdiden başladı. Bugün ve yarın uygulanacak olan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı merak ediyor. Ülkemizde genel olarak hem çalışıp hem okumak amacıyla kayıt olunan açık ve uzaktan öğretim bölümleri İstanbul Üniversitesi bünyesinde de bulunuyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bugün ve yarın gerçekleşen finaller ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 11-12 Ocak tarihlerinde yapılacak olan finallerle ilgili olarak AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna ve tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…