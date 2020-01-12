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final sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağlayacak olduğu sınavların 11-12 Ocak tarihlerinde yapılacağı biliniyordu. Binlerce öğrenci finallerde alacakları puanları merak ederken aynı zamanda kendi cevaplarını karşılaştırarak puanlarını hesaplamak için 2020 AUZEF soru ve cevapları da bir an önce yayınlanması bekleniyor. Binlerce öğrenci belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine açık veya uzaktan eğitim ile üniversite diplomalarını almak için adeta finallerde ter dökecek. Peki, ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi tarihleri açıkladı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.1.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.1.2020 10:03
AUZEF final sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF soruları ve cevapları yayınlandı mı?

'nde uzaktan ve açık öğretim ile üniversite okumakta olan kişiler sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını aramaya şimdiden başladı. Bugün ve yarın uygulanacak olan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı merak ediyor. Ülkemizde genel olarak hem çalışıp hem okumak amacıyla kayıt olunan açık ve uzaktan öğretim bölümleri İstanbul Üniversitesi bünyesinde de bulunuyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte bugün ve yarın gerçekleşen finaller ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI? SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 11-12 Ocak tarihlerinde yapılacak olan finallerle ilgili olarak açıklanacak sorusuna ve tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…

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