E Okul VBS öğrenci giriş ile takdir, teşekkür hesaplama! e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile karne notu ve ortalamaya bakma

Ocak ayı ortalarına geldiğimiz şu günlerde, MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da giderek artmaya devam ediyor. Bu bağlamda, 15 tatilin yaklaşmasına paralel olarak e Okul VBS giriş sayfası üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalama öğrenme ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları sorgulama büyük önem arz ediyor. Bilindiği gibi, milyonlarca öğrencinin takdir veya teşekkür alıp alamayacağını elde ettiği sınav sonuçları akabinde belli oluyor. Durum böyle olunca da, e Okul VBS giriş ekranına girişler de bir bir hayli arttı.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne dönemlerinde not girişleri akabinde öğretmen ve öğrenci girişinde yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgindirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Haberimizden, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hızlı giriş ekranına ulaşabilir, takdir ve teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığına yönelik bilgi edinebilirsiniz.

İşte, adım adım detaylar;