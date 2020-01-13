AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 AÖF sınav giriş belgesi SORGULA!

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Adaylar sınava nerede girecekleri bilgisini öğrenmek için gözlerini kurumun resmi sitesine çevirmiş durumda. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına az bir zaman kaldı. Henüz konuya yönelik resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda AÖF sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Bu bağlamda; AÖF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2020 AÖF sınav giriş belgesi binlerce aday tarafından merak ediliyor. Önümüzdeki hafta yapılacak olan sınavlardan dolayı nerede sınava gireceklerini merak eden adaylar konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Bu bağlamda; AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı?

İşte detaylar!