E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı ile karne notu ve ortalamaya bakma! e Okul VBS öğrenci giriş ile takdir teşekkür hesapla

Okullarda 15 tatil öncesi son haftaya gelinirken, MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğretmen ve öğrenci giriş ekranı üzerindeki yoğunluk da en üst seviyeye ulaştı. Bu doğrultuda, 15 tatilin yaklaşmasına paralel olarak e Okul VBS giriş sayfası üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalama öğrenme ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları sorgulama büyük önem arz ediyor. Bilindiği gibi, milyonlarca öğrencinin takdir veya teşekkür hakkı elde edip edemeyeceği sözlü ve yazılı sınav sonuçları akabinde belli oluyor. Hâl böyle olunca da, e Okul VBS giriş ekranı üzerinde oluşan yoğunluk da son haftada arttı.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne dönemlerinde öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı sınav sonuçları sisteme yazılırken yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgindirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP! TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Haberimizden, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hızlı giriş ekranına ulaşabilir, takdir ve teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığına yönelik bilgi edinebilirsiniz.

İşte, izlemeniz gereken yol;