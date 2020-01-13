Gölcük Belediyesi’nden eğitime önemli destek

BAŞKAN SEZER OKULDA İNCELEMELERDE BULUDU

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer bu yapılan taşınma sonrasında yeni binasında ÖZ-DE-BİR Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Sezer, Okul Müdürü Turgay Ataman ile birlikte okulda incelemelerde bulundu ve sınıfları tek tek gezerek, hem çocuklarla ilgilendi, hem de okulla ilgili bilgi aldı.

BAŞKAN SEZER: "SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Başkan Sezer okul ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada; "Topçular Mahallemizde bulunan otistik çocuklarımızın eğitim gördüğü ÖZ-DE-BİR Eğitim Kurumu yazın sıcaktan, kışın da soğuktan etkilenmesi nedeniyle söz verdiğimiz gibi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde bulunan belediyemize ait olan binanın onarılmasıyla İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle ve işbirliğiyle burayı otistik çocuklarımızın eğitim görecekleri bir alan haline getirdik. Sözümüzü tuttuk. Burayı gezip dolaştığımızda çocuklarımızın gerçekten rahat bir ortamda eğitim gördüklerini, velilerimizin ve öğretmenlerimizin de bundan memnun olduğunu müşahede ettik. Buda bizi ayrıca sevindirdi" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ

Duygu ve düşüncelerini aktaran Okul Müdürü Turgay Ataman da yaptığı açıklamada; "Değirmendere'de içinde bulunduğumuz bina 17 Ağustos Depremi döneminde yapılmış eski bir binaydı. Artık bina buradan çıkın terk edin derken Belediye Başkanımız seçildikten 3 ay sonra bize geldi: "Ben sizi buradan çıkartacağım bu bina olmaz" dedi. Şu an içinde bulunduğumuz bina Çiftlik'teki mülkiyeti belediyeye aitti. Bu okulun tadilatı ve otizme uygun hale getirilmesi sağlandı. Eğitim öğretime başladık. Emeği geçen tüm arkadaşlara ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.