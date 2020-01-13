MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? 2020 MSÜ askeri öğrenci sınavı başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ 2020 sınav başvurusu nasıl yapılır sorusu internet üzerinden askeri öğrenci adayları tarafından gerçekleştirilmeye devam ediyor. Yapılacak olan sınavların hazırlıkları tam gaz sürerken 7 Ocak tarihinde ÖSYM'nin yayınladığı duyuru ile başlayan sınav kayıtları, adayların TC kimlik numaraları ve ÖSYM ais şifreleri ile haberimizin içerisinde yer alan linkten gerçekleştirilebilinecek. Adaylara; Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Peki, 2020 MSÜ sınav başvuruları nasıl ve nereden yapılır? Son tarih ne zaman? MSÜ sınav başvuru ücreti ve kayıtları ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

2020 MSÜ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR? MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilerle birlikte 2020 MSÜ sınav tarihi, başvuru kılavuzu ve başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz.