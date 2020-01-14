15 tatil ne zaman, hangi tarihte? Yarıyıl tatili için geri sayım! MEB takvimi ile 2020 sömestr tatili ne zaman başlıyor?

İlk dönemin son günlerini yaşayan öğrenciler 15 tatil ne zaman merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEB yayınladığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde 2020 Sömestr tatili (yarıyıl) tarihine dair bilgiler verdi. Milyonlarca veli ve öğrenci 15 tatil için tur şirketlerinin tatil fırsatlarını araştırmaya başladı. Yurt içi ve yurt dışı tatil planları yapan öğrencileri karne heyecanı sarmış durumda. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da okulların ne zaman kapanacağını sorguluyor. Peki 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapacak? 2020 Sömestr tatili (yarıyıl) ne zaman başlıyor? İşte 2019- 2020 MEB takvimi…

15 TATİL NE ZAMAN? MEB DUYURDU!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takviminde 15 tatil ne zaman sorusunun yanıtına ve sömestr tatili (yarıyıl) tarihlerine erişebilirsiniz.