ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF akademik sınav takvimi!

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Açıktan üniversite okuyan öğrenciler Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınav takvimini öğrenmek istiyor. Final sınav sonuçlarına kavuşan adaylar gözlerini bütünleme sınavlarına çevirdi. Peki 2020 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınavı akademik takvim!

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi Bütünleme sınavları 1-2 Şubat 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Bahar dönemi vize sınavı 28-29 Mart, final sınavı 16-17 Mayıs, bütünleme sınavı ise 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

ATA AÖF SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

Adı geçen düzenlemede:

"Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi" hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.