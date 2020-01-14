E Okul VBS ne zaman ve hangi gün kapanacak? e Okul VBS öğrenci ve öğretmen girişi ne zamana kadar sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş sayfasında, 15 tatile az bir süre kala yoğunluk yaşanıyor. Sömestr tatili öncesi son haftada öğretmenlerinin verdiği sözlü ve yazılı sınav sonuçlarını merak eden öğrenciler, VBS giriş ekranı ile işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki yoğunluk, zaman zaman erişim sorunu olarak yansıyor ve öğretmenler ile öğrenciler giriş yapmakta zorlanıyor. Bu da akıllara, 'E Okul ne zaman kapanacak?' sorusunu getiriyor.

E OKUL VBS ÖĞRETMEN NOT GİRİŞİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Sömestr tatili öncesinde ilk dönem karneleri 17 Ocak 2020 Cuma günü verilecek. Karnelerin basılma süreci düşünüldüğünde, öğretmenlerin not girişinin Çarşamba günü sona ermesi öngörülüyor.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne dönemlerinde öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı sınav sonuçları sisteme yazılırken yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgindirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ