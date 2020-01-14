EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK kurs öğrenci başvuru ekranı

Her yıl için kurs takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek açıklanır. Öğrenciler ve öğretmenler bu takvime göre başvuruda bulanabiliyorlar. 2019-2020 DYK kurs takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İlk kurslar takvime göre 30 Eylül 2019 tarihinde başladı ve 7 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak. Yaz kursları ise 4 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 8 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.

2019-2020 E-KURS TAKVİMİ

İŞLEMLER YILLIK KURSLAR YAZ DÖNEMİ KURSLARI Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 9-13 Eylül 2019 8-14 Haziran 2020 Öğretmen başvurularının alınması. Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 14-18 Eylül 2019 15-21 Haziran 2020 Öğrenci başvurularının alınması. 19-23 Eylül 2019 22-28 Haziran 2020 Kurs sınıflarının oluşturulması. 24-29 Eylül 2019 29 Haziran 2020 3 Temmuz 2020 Kursların başlaması. 30 Eylül 2019 4 Temmuz 2020 Kursların tamamlanması. 7 Haziran 2020 28 Ağustos 2020

E-KURS BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

e-kurs meb.gov.tr öğrenci girişi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca yine bu adresler üzerinden kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları gibi hizmetler yer almaktadır.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusu yapabilecekler.

Açılacak olan kurslar tamamen ücretsizdir. Katılım sağlamaya devam eden öğrencilerden kurs ücreti alınmaz. Kurslar yıllık düzenlenmekte olup, sınıflara göre değişiklik göstermekte. ;5,6,7,8,9,10 ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler

için eylül ayında başlamaktadır. 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında kurslar başlatılır.

ÖDSGM NEDİR? ÖDSGM KURS SORU ÖRNEKLERİ

ÖDSGM, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'dür. ODSGM kurs sistemi ilgili detaylar; örnek sorular, ders planları vb. işlerin yer aldığı platformdur. Öğrenciler sınıflara göre kurs örnek sorulara odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

Daha önce EBA ODSGM kursları http://e-kurs.eba.gov.tr/ bu adres üzerinden yapılıyordu. MEB tarafından yapılan yenilikle kurslar ile ilgili bilgiler https://e-kurs.meb.gov.tr/ bu adrese taşındı.

DEVAMSIZLIK OLURSA KURS KAYDI SİLİNİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzda yaptığı açıklamada; kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devam zorunlulukları vardır. Toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5'ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinmekte. Devamsızlık bilgileri otomatik olarak e-Kurs modülüne işleneceği için öğrenciler devamsızlık bilgilerini internetten sorgulayabilirler.

KURS DERS SAATLERİ VE SÜRELERİ NE KADAR?

Kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre planlanır. Yıllık ve yaz dönemi olmak üzere iki süre belirlenir. Kurslar normal ders saatleri haricinde en fazla 22.00'a kadar devam eder ve kurs süreleri 40 dakikadır.