KYK borçları silinecek mi? 2020 KYK borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

KYK borçları silinecek mi? Gündemde sıkça araştırılan konu ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bakan Berat Albayrak KYK borçlarıyla alakalı güncel açıklamada bulundu. Bakan Albayrak borçlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Yüzbinlerce kişi geri ödemesiz burs alırken, geri ödemeli burs alan öğrenciler gözlerini borç yapılandırmasına çevrildi. Devlet tarafından üniversite eğitimi sırasında öğrencilere maddi destek sağlanması amacıyla verilen krediler, mezun olunca da iki yıla kadar geciktirilebiliyor ve sonrasında ise ödeme işlemleri taksit ya da peşin olarak alınıyordu. Peki KYK borçları silinecek mi? Af gelecek mi? 2020 KYK borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar…

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borç yapılandırma ve erteleme ile ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.