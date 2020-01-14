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Öğretmen : Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri burada!

Eylül ayında başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılı çerçevesinde yer alan 1. Dönemin son günlerinde binlerce eğitimci internet üzerinden Öğretmen araştırmaları yapmaya başladı. Öğrencilere verilen karnelerde yer alan bu kısa ve anlamlı sözler ile kişilerin diğer dönem için daha motive olmuş bir şekilde gelmesi sağlanabiliyor. Peki, Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri nelerdir? İşte 2019-2020 eğitim yılı 1. Dönem için ile ilgili bazı öneriler…

Giriş Tarihi: 14.1.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 15:13
Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri burada!

İlk dönemin sonlarını yaşadığımız şu günlerde binlerce öğrenci 15 tatil için gün sayarken ders notları da girilmeye devam ediyor. Bunun haricinde eğitimciler öğrencileri için Öğretmen araştırmaları yapıyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde öğrencilerin gösterdikleri performansın değerlendirilmesi ve öneriler sunması niteliğinde olması gereken bu anlamlı sözleri haberimizin içeriğinde derledik. İşte Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri…

2019-2020 EĞİTİM YILI 1. DÖNEM ÖĞRETMEN KARNE GÖRÜŞLERİ

Haberimizin devamında yer alan anlamlı ve motive edici sözler ile öğrencilerinizin performanslarına göre değerlendirmelerini gerçekleştirebilirsiniz.

İşte detaylar…

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Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul ve ilkokul için motive edici öğrenci karne görüşleri burada!
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