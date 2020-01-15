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sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İÜ soru ve cevapları açıklandı mı?

sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hafta sonu uygulanan finallerin ardından başladı. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine ’nin açık ve uzaktan öğretiminden üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan vatandaşlar 11-12 Ocak tarihlerinde uygulanan finallerin soru ve cevaplarının yayınlanması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cevap anahtarı ile öğrenciler kendi puanlarını hesaplayabilecek. Peki, İstanbul Üniversitesi ne zaman açıklanacak? final sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 09:01
AUZEF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanır? İÜ AUZEF final sınavları soru ve cevapları açıklandı mı?

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Açık ve uzaktan öğretim ile üniversite eğitimlerine devam eden öğrenciler hafta sonu gerçekleşen finallerden geçebilmek için adeta ter döktü. Şimdi ise İstanbul Üniversitesi tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı oldukça merak ediliyor. soru ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu da internet üzerinden konuyla ilgili araştırılanlar arasında yerini alıyor. Peki, ne zaman, hangi tarihlerde açıklanacak? İstanbul Üniversitesi finallerin soru ve cevaplarını erişime açtı mı? İşte detaylar…

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AUZEF SINAV SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Haberimizin devamından İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları ve diğer tüm detaylar ile ilgili gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…

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