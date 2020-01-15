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VBS öğrenci ve öğretmen girişi yap: E Okul 2020 giriş ile devamsızlık ve karne notu sorgula

Sömestr tatiline günler kala, öğrenci ve öğretmen giriş sayfası üzerindeki yoğunluk da en üst düzeye ulaştı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmete sunduğu ekranı ile karne için takdir teşekkür hesaplama ile devamsızlıkve ortalamaya bakma işlemine kadar birçok bilgi hızlı bir şekilde görüntülenebiliyor. Son haftada, öğretmenler tarafından notlar sisteme girilirken öğrenciler de devamsızlık bilgisi ve ortalamalarına bakarak takdir veya teşekkür belgesi için karne notlarını öğrenmeye çalışıyor. Peki, E Okul VBS giriş ekranı ne zaman kapanıyor, takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? Haberimizden, e Okul VBS öğretmen (yönetim) ve öğrenci girişi sayfası hakkındaki tüm detayları görüntüleyebilir, takdir teşekkür hesaplama, ortalamaya bakma ve karne notu sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 12:02
E Okul VBS öğrenci ve öğretmen girişi yap: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2020 giriş ile devamsızlık ve karne notu sorgula

Okullarda sömestr tatili öncesi son haftaya yaşanırken MEB E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğretmen ve öğrenci giriş sayfası üzerindeki yoğunluk da bir hayli artış gösterdi. Bilindiği gibi, e Okul VBS giriş ekranı üzerinden takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama büyük önem teşkil ediyor. Öğrencilerin takdir veya teşekkür hakkı elde edip edemeyecekleri ise sözlü ve yazılı sınav sonuçları akabinde netleşiyor. Durum böyle olunca da, MEB e Okul VBS giriş ekranı üzerinde oluşan yoğunluk da son haftada arttı.

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Karne dönemlerinde öğretmenler tarafından sözlü ve yazılı sınav sonuçları sisteme yazılırken yaşanan yoğunluk, öğrenciler tarafından 'Veli Bilgindirme Sistemi kapanıyor' şeklinde yorumlanıyor. VBS giriş ekranı, bakım ve onarım zamanları dışında karne döneminde de kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Yönetim ekranı üzerinden not girişinin ise yarın kapanması öngörülüyor.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP! KARNE NOTU VE DEVAMSIZLIK SORGULAMA

Haberimizden, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hızlı giriş ekranına ulaşabilir, takdir ve teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığına yönelik bilgi edinebilirsiniz.

İşte, izlemeniz gereken yol;

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E Okul VBS öğrenci ve öğretmen girişi yap: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi 2020 giriş ile devamsızlık ve karne notu sorgula
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