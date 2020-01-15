E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ile ders notları ve 1. dönem ortalaması sorgula! E Okul VBS giriş ekranı burada!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin devamsızlık bilgisi, yazılı sınav notları, ders içi sözlü notları, ders programı, nakil durumu ve hak ettikleri belgelerin kısacası eğitim hayatlarındaki tüm bilgi ve işlemleri kolaylıkla gerçekleştirdiği e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kısaca VBS giriş ile öğrenci, öğretmen ve velilerin işlemleri gerçekleştiriliyor. TC kimlik ve okul numarası ile e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemlerini gerçekleştirebilmeleri mümkün oluyor. İlk dönemin son günlerinde öğrenciler, ders notlarını öğrenmek için yoğun olarak sisteme giriş yaparken bugünden itibaren sistem girişe kapatılıyor. e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci giriş ekranı ile ilgili tüm detayları buradan öğrenebilirsiniz...

VBS ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI!

İlkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören vatandaşların devamsızlık bilgisi, sınav sonuçları, yıl sonu puanları, aldığı belgeler ve varsa nakil durumları gibi her konuyu sorgulamak ve işlemlerini gerçekleştirebilmek adına giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ