EBA DYK kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK kurs takvimi ve öğrenci başvuru ekranı

Her yıl için kurs takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenerek açıklanır. Öğrenciler ve öğretmenler bu takvime göre başvuruda bulanabiliyorlar. 2019-2020 DYK kurs takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İlk kurslar takvime göre 30 Eylül 2019 tarihinde başladı ve 7 Haziran 2020 tarihinde tamamlanacak. Yaz kursları ise 4 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 8 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek.
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İŞLEMLER
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YILLIK KURSLAR
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YAZ DÖNEMİ KURSLARI
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Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
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9-13 Eylül 2019
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8-14 Haziran 2020
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Öğretmen başvurularının alınması.
Ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
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14-18 Eylül 2019
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15-21 Haziran 2020
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Öğrenci başvurularının alınması.
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19-23 Eylül 2019
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22-28 Haziran 2020
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Kurs sınıflarının oluşturulması.
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24-29 Eylül 2019
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29 Haziran 2020
3 Temmuz 2020
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Kursların başlaması.
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30 Eylül 2019
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4 Temmuz 2020
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Kursların tamamlanması.
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7 Haziran 2020
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28 Ağustos 2020
e-kurs meb.gov.tr öğrenci girişi için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca yine bu adresler üzerinden kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları gibi hizmetler yer almaktadır.
Açılacak olan kurslar tamamen ücretsizdir. Katılım sağlamaya devam eden öğrencilerden kurs ücreti alınmaz. Kurslar yıllık düzenlenmekte olup, sınıflara göre değişiklik göstermekte. ;5,6,7,8,9,10 ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler
için eylül ayında başlamaktadır. 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında kurslar başlatılır.
ÖDSGM, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'dür. ODSGM kurs sistemi ilgili detaylar; örnek sorular, ders planları vb. işlerin yer aldığı platformdur. Öğrenciler sınıflara göre kurs örnek sorulara odsgm.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
Daha önce EBA ODSGM kursları http://e-kurs.eba.gov.tr/ bu adres üzerinden yapılıyordu. MEB tarafından yapılan yenilikle kurslar ile ilgili bilgiler https://e-kurs.meb.gov.tr/ bu adrese taşındı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzda yaptığı açıklamada; kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devam zorunlulukları vardır. Toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5'ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinmekte. Devamsızlık bilgileri otomatik olarak e-Kurs modülüne işleneceği için öğrenciler devamsızlık bilgilerini internetten sorgulayabilirler.
Kurslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre planlanır. Yıllık ve yaz dönemi olmak üzere iki süre belirlenir. Kurslar normal ders saatleri haricinde en fazla 22.00'a kadar devam eder ve kurs süreleri 40 dakikadır.