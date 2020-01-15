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Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman ve kaç gün?

Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde binlerce öğrenci ve veli sömestr için planlara başladı. Geri sayımın devam ettiği ve son sınavların yapıldığı 1. Dönemin bitmesiyle bilindiği üzere her yıl ortalama on beş günlük bir ara veriliyor. Bununla ilgili olarak "Okullar ne zaman kapanacak?" Sorusu öğrencileri gündeminde yer alıyor. 9 Eylül 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona eriyor ve öğrenciler bir süreliğine eğitime mola verip dinleniyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman ve kaç gün? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.1.2020 10:18
Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl sömestr tatili ne zaman ve kaç gün?

Sömestr tatili için geri sayım sürüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında ilk dönemin sona ererek ikinci dönemin başlaması aralığında her yıl öğrenciler ortalama on beş günlük bir ara veriyor. Bu süreçte hem bir diğer dönem için hazırlık yapıyor hem de bir süreliğine dinleniyor. Karne gününün yaklaşmasıyla öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman ve kaç gün? Karneler hangi gün alınacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar ve MEB tarafından yayınlanan 15 sömestr tatil tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 15 TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde 2019-2020 yılında uygulanacak olan 15 tatil tarihi verildi. Haberimizin devamından Okullar ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

İşte detaylar...

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