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Okullar rüzgârla aydınlanacak

Giriş Tarihi: 15.1.2020
Okullar rüzgârla aydınlanacak
Doğada var olan ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinen rüzgâr enerjisini kampüslerinde kullanma kararı alan Mektebim Koleji, 1 Şubat 2020 tarihinden itibaren elektrik ihtiyacının tamamını bu kaynaktan sağlayacak. "Geleceğimiz için tasarruf edelim" sloganıyla 8 bin 122 evin elektrik ihtiyacına eşdeğer olan 12 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi için Sancak Enerji ile anlaşma yapan Mektebim Koleji, yenilenebilir enerji kaynağı olarak son yıllarda önemli ölçüde elektrik üretimi sağlanan rüzgâr enerjisini kullanacak. 245.7 MW kurulu gücü ile 5 ayrı rüzgar enerjisi santrali (RES) bulunan ve bu santrallerden elde edilen yıllık toplam üretimi 668 milyon kilowatt saat olan Sancak Enerji, üretmekte olduğu yenilenebilir enerji ile Mektebim Kolejinin elektrik ihtiyacının tamamını karşılayacak.
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