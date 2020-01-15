Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar? 2020 ücretli öğretmen maaşı hesaplama nasıl yapılır, maaşlara zam gelecek mi?

Her sene belirli sayıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik ataması yapılıyor. Atamalar belirli şartları taşıyan öğretmen adayları için geçerli. Şartları taşıyan öğretmen adayları ise e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. İl, ilçe ve branş seçerek başvuru işlemleri tamamlanıyor. Atanan öğretmenler girdikleri ders saatine göre de ücret alıyorlar.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmen maaşı hesaplama ders saatine göre yapılmaktadır. Ücretli öğretmen saat ücreti bir ders saati için ödenen tutar 16 TL'dir. Eğer belirli bir ders saati sonrası Asgari Geçim İndirimi hesaba katılacağı için maaşları artmaktadır. Bir ücretli öğretmen ortalama ayda 120 saat derse girebilmektedir. Ortalama aylık ücret tahmini olarak 1900 TL olarak karşımıza çıkıyor..

Ücretli öğretmen ek ders ücreti yoktur. Resmi tatiller için verilen ek ders ücreti verilmemektedir. Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatar; Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ayın 1 ila 15'i arasında yatırılmaktadır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERE ZAM GELECEK Mİ?

En çok tartışılan konulardan biri de ücretli öğretmenlerin maaş durumu. 2020 yılı içerisinde ücretli öğretmenlerin maaşına zam gelecek mi konusu henüz netleşmedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmi açıklama yapılmadı.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

Öğretmen adayları atama bekleyene kadar ya da kendilerine ek gelir elde etmek için ücretli öğretmenliğe başvurabilmekteler. Ücretli öğretmen atamaları için bazı şartlar vardır. 2020 ücretli öğretmenlik temel başvuru şartlarına göz atalım:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

TCK 53. madde kapsamına giren suçlardan hüküm giymemiş olmak,

Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü bulunmamak; askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da askerlikten muaf olmak,

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı herhangi bir kurumda çalışmamak.

Dört yıllık lisans mezunları ve iki yıllık önlisans mezunları da başvuruda bulunabiliyor. Ayrıca emekli öğretmenler de ücretli öğretmenlik için başvuruda bulunabilirler.

Ücretli öğretmenlik için aşağıdaki bölümlerden mezun olmanız gerekir:

Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Mesleki Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dil ve Tarih ve Coğrafya Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU E-DEVLET 2020

Ücretli öğretmenlik başvurularını kolaylaştırmak adına e-Devlet ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği sayesinde kolayca başvuru yapılabiliyor. https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ucretli-ogretmenlik-basvurusu adresinden e-Devlet şifrenizle giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz. Diğer yandan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet siteleri üzerinden Ders Saat Ücretli Başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

GÖREV VERİLDİĞİ TAKDİRDE İSTENECEK BELGELER

En Son Mezun Olunan Okulun Diploma Sureti Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Okul Müdürü Onaylı) Sabıkasının olmadığına dair taahhütname (Okuldan temin edilecektir.) Sağlık durumunu belirtir taahhütname(Okuldan temin edilecektir.) Bu öğretim yılında Askerlikle ilgisinin olmadığını bildirir askerlik belgesi (Okuldan Temin Edilecektir.) Emekli öğretmen ise emekli kimlik kartı fotokopisi Varsa Sahip Olduğu Formasyon, Sertifika, KPSS Sonuç Belgesi vb.