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sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş yerlerinin ardından heyecan iki katına çıktı. Sınav tarihinin yaklaşması ile birlikte son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler araştırmalarını sürdürüyorlar. Konu ile ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı. Hafta sonu yapılacak olan güz dönemi final sınav sonuçlarının kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirildi. Bunun üzerine adaylar arama motorlarında " sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. Bu bağlamda; AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu? AÖF sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 12:49
AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınav için son hazırlıklar sürerken adaylar konu ile ilgili araştırmalarını da sürdürmekteler. Final sınavının tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanması için bekleyecekler. Ancak sınav sonuçları ile ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı. final sınav sonuçları erken tarihte açıklanacak. Bu durum adayları heyecanlandırırken arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar 18-19 Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecekler. Sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçları merakla beklenecek. Kurumun resmi sitesi üzerinden gelen duyuruya göre; AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih erkene çekildi.

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AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?
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