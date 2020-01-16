AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? AÖF final sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak. Sınav için son hazırlıklar sürerken adaylar konu ile ilgili araştırmalarını da sürdürmekteler. Final sınavının tamamlanmasının ardından adaylar sonuçların açıklanması için bekleyecekler. Ancak AÖF sınav sonuçları ile ilgili kurumun resmi sitesi üzerinden bir açıklama yapıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları erken tarihte açıklanacak. Bu durum adayları heyecanlandırırken arama motorlarında "AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki; AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu mu?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz günlerde sınav giriş yerlerinin açıklanmasının ardından adaylar 18-19 Ocak tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınavlarına girecekler. Sınavların tamamlanmasının ardından sınav sonuçları merakla beklenecek. Kurumun resmi sitesi üzerinden gelen duyuruya göre; AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih erkene çekildi.

İşte tüm detaylar!