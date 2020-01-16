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sınavı ne zaman? 2020 () başvuru şartları nelerdir?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı için geri sayım başladı. () takviminde ilköğretim ve Ortaöğretim Kurumları () 2020 sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuru tarihlerini ve şartlarını merak ediyor. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır. Peki 2020 ? MEB ile Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 11:43
Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2020 Bursluluk Sınavı İOKBS başvuru şartları nelerdir?

olarak da bilinen sınav tarihleri 'in resmi sitesinde sorgulanmaya başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11' inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan (İOKBS) sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım gösterecek olan öğrenciler başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Sınavda soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Peki ? İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…

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Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2020 Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartları nelerdir?
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