Bursluluk sınavı ne zaman? MEB 2020 Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuru şartları nelerdir?

İOKBS olarak da bilinen Bursluluk sınav tarihleri MEB'in resmi sitesinde sorgulanmaya başladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11' inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlan Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım gösterecek olan öğrenciler başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırmaya başladı. Sınavda soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…