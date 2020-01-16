E-kurs başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir? 2020 EBA öğrenci girişi ve öğretmen girişi nasıl yapılır?

İlk önce EBA öğrenci ve öğretmen girişi yöntemlerini daha sonra da e-kurs öğrenci girişi ve e-kurs başvuru konusuna değineceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenciler ve ebeveynlerinin online işlemlerini kolylaştırmak adına kurulmuş bir platform olan EBA'nın amacı, öğretmenler de dahil olmak üzere eğitim süreçlerindeki bileşenleri bir araya getirmek.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA'da öğretmen, öğrenci ve veli girişi olmak üzere üç farklı giriş yöntemi vardır. Platforma giriş için giriş yönteminizi seçiniz.

EBA öğretmen girişi için:

eba.gov.tr adresi üzerinden ana sayfada yer alan "Öğretmen Girişi" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza "Karekod Girişi" seçeneği çıkacak. Eğer önceden belirlediğini Karekod varsa kolayca giriş yapabilirsiniz. Ya da aşağıda yer alan alternatif yöntemleri deneyebilirsiniz.

MEBBİS,

e-Devlet,

Yurt Dışı Giriş,

Eba Kod

EBA öğrenci girişi için:

eba.gov.tr adresi üzerinden ana sayfada yer alan "Öğrenci Girişi" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza "Karekod Girişi" seçeneği çıkacak. Eğer önceden belirlediğini Karekod varsa kolayca giriş yapabilirsiniz. Ya da aşağıda yer alan alternatif yöntemleri deneyebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından diğer giriş yöntemleri:

e-Okul, EBA,

e-Devlet,

Yurt dışı Giriş,

Açık Öğretim

EBA veli girişi için:

eba.gov.tr adresi üzerinden ana sayfada yer alan "Veli Girişi" butonuna tıklamalısınız. Karşınıza e-Devlet giriş sistemi gelecektir. Bu noktadan sonra T.C ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

EBA'DA HANGİ MODÜLLER VAR?

EBA giriş yaparak birçok uygulama ve hizmete ulaşabilirsiniz. Haber modülü, Dünya modülü (çeşitli oyunlar, uygulamalar, eğitici videolar), e-Kitap (PDF olarak istediğiniz araca indirebilirsiniz), Video modülü (Derslere yardımcı olacak eğitsel amaçlı videolar), Ses modülü (Sesli kitaplar, eğitici radyo, müzik arşivi), Görsel modülü (Derslerde görselliği zenginleştirmek, konuyu iyi kavrayabilmek için fotoğraf arşivleri) , e-İçerik modülü (Yayınevi kaynaklarından yararlanma), Soru-Cevap modülü (Öğretmenler, öğrenciler ve eğitimle ilgilenenler görüş paylaşabilir) gibi hizmetleri barındırmaktadır.

EBA'nın amacı kısaca:

Özgün, kaliteli ve eğitici içerikler oluşturmak Bilişimin eğitimde kullanılmasına teşvik etmek Sosyal platform sayesinde yardımlaşmayı sağlamak Arşivi her geçen gün zenginleştirmek ve geliştirmek Bilgi üretmek ve bilgiyi yaymak Tek taraflı değil çoklu öğrenme yetisi geliştirmek Öğretmenleri tek platformda buluşturup eğitimde el birliği sağlamak Teknolojiyi araç olarak kullanmak

EBA KURS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Belki de en çok karıştırılan konulardan biri de bu. "EBA kursa giriş var mı, yok mu?" Bu sorunun yanıtını Milli Eğitim Bakanlığı tarafından aldık. EBA'da kurs girişi bulunmamaktadır. MEB kurs başvuruları ile ilgili tüm başvuruları e-kurs.meb.gov.tr adresi üzerinden almaktadır. Bu adres üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene kılavuz yayımlanarak e-kurs başvuru tarihleri açıklanmaktadır.

E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören

istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilen e-kurs modülü için başvurular kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılmakta.

E-KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx adresini ziyaret ediniz. Okul kademenize uygun giriş yöntemi ile sisteme giriş yapınız. e-Okul Öğrenci Girişi, Açık Lise Öğrenci Girişi, Mezun Öğrenci Girişi Size uygun okul girişi ile kurs başvurusunda bulunabilirsiniz.

E-KURSLARA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Öğrenci kurs başvurusu için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre aşağıdaki şartları taşıyan öğrenciler başvurabilirler:

Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar başvurabilir.

Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.

Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.

Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.