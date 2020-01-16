e okul ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama işlemi: Kaç puanla takdir, teşekkür belgesi alınır?

e okul ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Karne gününün yaklaşmasıyla öğrenciler takdir ve teşekkür belgesi hesaplaması yapıyor. MEB'in hem veliler hem de öğrenciler için hazırlamış olduğu e-okul sistemi ile takdir belgesi, teşekkür belgesi ve devamsızlık gibi bilgilere kolayca ulaşılabiliyor. Peki Kaç puanla takdir, teşekkür belgesi alınır? e okul ile tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?

KAÇ PUANLA TAKDİR, TEŞEKKÜR ALINIR?

Takdir belgesi ve teşekkür belgesi almak için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

Yönetmeliğe göre;

Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Derslerden alınan ortalama puanları yazarak takdir ve teşekkür hesaplaması sistemimiz üzerinden yapabilirsiniz. İlköğretim (5.6.7.8 sınıf), İmam Hatip Ortaokulları ve Lise (9.10.11.12. sınıf) için takdir teşekkür belgesi hesaplama E-okul sistemiyle %100 uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

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