E Okul VBS öğrenci girişi ekranı burada: E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS giriş ile karne notu ve ortalama hesapla

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sömestr heyecanı yaşanırken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğretmen ve öğrenci giriş ekranı üzerindeki ziyaretçi sayısı da artış gösterdi. E Okul VBS giriş sayfası üzerinden tam uyumlu takdir teşekkür hesaplama, karne notu ve ortalamaya bakma ile 1. dönem yazılı ve sözlü sınav sonuçları, devamsızlık sorgulama büyük önem arz ediyor. Öğrencilerin takdir veya teşekkür hakkı elde edip edemeyecekleri ise sözlü ve yazılı sınav sonuçları akabinde netleşiyor. Durum böyle olunca da, MEB e Okul VBS giriş ekranı üzerinde oluşan yoğunluk da son haftada arttı. Öğretmenlerin not girişi ise karnelerin basılması için sona erdi.

E OKUL VBS ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAP! KARNE NOTU VE ORTALAMAYA BAKMA

Haberimizden, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hızlı giriş ekranına ulaşabilir, takdir ve teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapıldığına yönelik bilgi edinebilirsiniz. Aşağıdaki giriş ekranı üzerinden TC kimlik ve öğrenci numarası ile sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ