Karneler saat kaçta, ne zaman verilecek? 2019-2020 1. Dönem karneleri saat kaçta alınacak?

Eylül ayında başlayan 2019-2020 eğitim öğretim yılı çerçevesinde ilk dönemin sona ereceği gün geldi. Yarın milyonlarca öğrenci tatile çıkacak olmanın heyecanını yaşayacak aynı zamanda da karneler ne zaman saat kaçta verilecek sorusu velilerin ve öğrencilerin gündemindeki konular arasında yerini alıyor. Peki, Karneler saat kaçta verilecek, belli oldu mu? İşte 18 milyonu aşkın öğrencinin merak konusu haline gelen Karneler ne zaman verilecek sorusunun cevabı…

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Böylece 15 tatil yani yarıyıl tatili dönemi başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2019 - 2020 eğitim öğretim dönemi içinde uygulanacak ikinci ara tatil 06 Nisan pazartesi günü başlayan, 10 Nisan cuma günü sona erecek. Tüm öğrenciler hafta sonu tatilleriyle birlikte dokuz gün tatil yapacak.

Ara tatilin ardından 13 Nisan 2020'de başlayacak ikinci dönem, 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline geçilecek.

2019'DA MESLEK LİSELERİNDEN EKONOMİYE 392 MİLYON LİRALIK KATKI

2019'da mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi.﻿

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimi değerlendiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu ifade etti.

Ankara'da 2019'da yaklaşık 36 milyon lira, Antalya'da 19 milyon lira ve Hatay'da 17 milyon liralık üretimin gerçekleştirildiğini belirten Özer, "En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 7 milyon liralık üretim yapan bu liseyi, 6 milyon liralık üretimle

Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5,3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi." bilgisini verdi.

Özer, 2019'da en fazla gelirin yiyecek içecek hizmetleri alanında sağlandığını kaydederek, "Yaklaşık 83 milyon liralık üretim yapılan yiyecek içecek hizmetleri alanını, 64 milyon liralık üretimle konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ve 56 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı izledi." dedi.