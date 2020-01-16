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2020 ne zaman, hangi gün? , önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu!

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar 2020 sınav tarihlerini merak ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan ÖSYM’nin resmi sitesinde yayınlanan lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerine bakıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM kontrolünde gerçekleşen, devlet kurumlarına ihtiyaca göre farklı alanlarda belli bir eğitimden geçmiş vatandaşların girdiği memurluk sınavlarıdır. Lisans, önlisans ve lise yani ortaöğretim düzeylerine uygun şekilde düzenlenen bu sınavın birçok çeşidi bulunuyor. Bunlar; Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT, Ön Lisans Düzeyi, Ortaöğretim Düzeyi, DHBT'dir. Peki 2020 KPSS ne zaman yapılacak? 2020 Önlisans, lisans ve ortaöğretim ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 09:00
KPSS 2020 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu!

2020 ne zaman? Sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Kamu kurumlarında kadroda yer almak isteyen vatandaşlar , önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihlerini sorguluyor. ÖSYM'nin resmi sitesinde duyurulan başvuru tarihlerine göre sınava katılım gösterecek adaylar başvurularını tamamlayarak sınavlarına girecek. Şimdiden lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki ne zaman? KPSS lisans, ön lisans, lise başvuruları ne zaman yapılacak? Kimler başvuru yapabilir?

KPSS NE ZAMAN? ÖSYM KPSS 2020 SINAV TAKVİMİ DUYURDU!

KPSS 2020 başvuru tarihleri belli oldu. Haberimizde, 2020 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav başvuru tarihlerine bakabilirsiniz.

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KPSS 2020 ne zaman, hangi gün? KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu!
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