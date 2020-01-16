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2020 borçları silinecek mi? KYK yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrenci borçları silinecek mi sorusuna yanıt arıyor. Eğitim hayatı boyunca şehir içi veya şehir dışında okuyan öğrenciler maddi anlamda desteğe ihtiyaç duyuyor. Her ay devlet tarafından geri ödemeli ve geri ödemesiz burslar hesaplara yatıyor. Kredi Yurtlar Kurumu, üniversitede okuyan binlerce öğrenciye burs imkanı sunarken bazı öğrenciler kredi almayı tercih ediyor. Mezun olduktan sonra kredi bursu alan öğrenciler belli süre sonra borçlarını ödemek durumundalar. Borçlarını ödemekte zorlananlar ise KYK öğrenim kredisi borçları için yapılandırma bekliyor. Bakan Albayrak, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçları için ''Çalışmalar yapıyoruz'' dedi. Peki silinecek mi? 2020 KYK yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 16.1.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 17:07 ABONE OL
2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

borçları silinecek mi? Gündemde sıkça araştırılan konu ile alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Bakan KYK borçlarıyla alakalı güncel açıklamada bulundu. Bakan Albayrak borçlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını duyurdu. Yüzbinlerce kişi geri ödemesiz burs alırken, geri ödemeli burs alan öğrenciler gözlerini yapılandırmasına çevrildi. Devlet tarafından üniversite eğitimi sırasında öğrencilere maddi destek sağlanması amacıyla verilen krediler, mezun olunca da iki yıla kadar geciktirilebiliyor ve sonrasında ise ödeme işlemleri taksit ya da peşin olarak alınıyordu. Peki silinecek mi? Af gelecek mi? 2020 işlemi nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar…

KYK KREDİ BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK borç yapılandırma ve erteleme ile ilgili güncel bilgiler haberimizde yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm detayları haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

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2020 KYK borçları silinecek mi? KYK borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır?
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