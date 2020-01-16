15 tatil (sömestr) hangi tarihte başlayacak? Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler için geri sayım başladı!

Sömestr tatili için geri sayım sürüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılı kapsamında ilk dönemin sona ererek ikinci dönemin başlaması aralığında her yıl öğrenciler ortalama on beş günlük bir ara veriyor. Bu süreçte hem bir diğer dönem için hazırlık yapıyor hem de bir süreliğine dinleniyor. Karne gününün yaklaşmasıyla öğrenci ve velilerin gündeminde yer alan Okullar ne zaman kapanacak? Sorusu ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl (sömestr) tatili ne zaman ve kaç gün? Karneler hangi gün alınacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar ve MEB tarafından yayınlanan 15 sömestr tatil tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? 15 TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde 2019-2020 yılında uygulanacak olan 15 tatil tarihi verildi. Haberimizin devamından Okullar ne zaman kapanacak? Sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

İşte detaylar...