2020 YÖKDİL ne zaman? ÖSYM ile YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YÖKDİL başvuruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ÖSYM tarafından yapılıyor. 8 Ocak tarihinde başlayan başvurular ise 16 Ocak'ta son bulacak. Henüz başvuruda bulunmamış adaylar başvuru işlemlerini araştırırken, 2020 YÖKDİL sınav tarihini merak ediyor. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Arapçada Sosyal Bilimler alanında; Sonbahar Döneminde ise (2020-YÖKDİL/2) İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır. Peki YÖKDİL 2020 ne zaman? İşte başvuru işlemleri ve sınav tarihi!

YÖKDİL NE ZAMAN? 2020

2020 ÖSYM takviminde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020 tarihinde uygulanacak.

YÖKDİL BAŞVURUSU SON GÜN NE ZAMAN?

YÖKDİL başvurusu 8 Ocak tarihinde başladı. YÖKDİL başvuru kılavuzuna göre başvuru işleminde bulunacak olan adaylar bu işlemleri 16 Ocak tarihine kadar resmi site olan ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvurusu, ÖSYM'ye AİS kaydı bulunanlar tarafından internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. YÖKDİL sınavı için başvuru ücreti 130 lira olacak. Başvuru ücretleri bazı bankaların ATM'leri ve internet siteleri üzerinden yatırılabilecek. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-YÖKDİL Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.