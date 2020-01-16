YÖKDİL başvuruları için bugün son! 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan 2020 YÖKDİL başvuruları bugün itibariyle sone eriyor. Belirli sebeplerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katılım sağladığı bu sınav her yıl ÖSYM ve Yükseköğretim Kurumları tarafından düzenleniyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise sınav tarihi ve diğer tüm detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ücreti ne kadar? 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman, hangi tarihte? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 2020 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL başvuru sürecine ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinden bulabilir, konu ve sürece ilişkin tüm bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…