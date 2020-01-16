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başvuruları için bugün son! başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

başvuruları için son gün! Çeşitli amaçlar çerçevesinde yabancı dil puanına ve seviyesine ihtiyacı olan adayların ilgi gösterdiği her yıl belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Başvurular AİS sayfası üzerinden yayınlanan sınav takvimine ve belirtilen kılavuza göre yapılırken sürece ilişkin detayları ve sınav ücretini de adaylar merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl ve nereden yapılır? sınavı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.1.2020 09:54
YÖKDİL başvuruları için bugün son! 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan 2020 başvuruları bugün itibariyle sone eriyor. Belirli sebeplerden dolayı yabancı dil puanına ihtiyaç duyan vatandaşların katılım sağladığı bu sınav her yıl ve Yükseköğretim Kurumları tarafından düzenleniyor. Başvurusunu tamamlayan adaylar ise sınav tarihi ve diğer tüm detayları internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl ve nereden yapılır? Ücreti ne kadar? sınavı ne zaman, hangi tarihte? Tüm bu soruların cevabı haberimizde…

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR? 2020 YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı sürecine ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinden bulabilir, konu ve sürece ilişkin tüm bilgilere detaylı olarak ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…

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YÖKDİL başvuruları için bugün son! 2020 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, sınav ne zaman?
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