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18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı!

2019-2020 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girecek.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 12:05 ABONE OL
18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı!

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

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18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili başladı!
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