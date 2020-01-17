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sınav giriş belgesi 2020 nasıl, nereden alınır? 18-19 Ocak AÖF final sınavı giriş yerleri ve belgesi sorgulama!

fakültesi üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamaya çalışan binlerce vatandaş sınav yerleri için bekleyişe başlamıştı Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan duyuru ile erişime açılmış oldu. Düzenlenen finallere giriş sırasında öğrencilerin yanlarında mutlaka bulundurması gereken bu belgede aynı zamanda hangi okulda giriş yapacağı da yazmış olacak. Finaller için öğrencilerin geri sayıma başlamaları ile 18 ve 19 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacağı öğrenciler ile resmi site üzerinden paylaşılmıştı. Peki, nasıl alınır? Anadolu Üniversitesi Açık öğretim final sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır? İşte ve belgesi için Anadolu Üniversitesi öğrenci giriş ekranı!

Giriş Tarihi: 17.1.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 15:59 ABONE OL
AÖF sınav giriş belgesi 2020 nasıl, nereden alınır? 18-19 Ocak AÖF final sınavı giriş yerleri ve belgesi sorgulama!

resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla sınav giriş belgesi ve yerleri öğrenci erişimine açmış oldu. finallerine katılım sağlayacak olan kişiler öğrenci giriş ile sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Her yıl binlerce kişinin kayıt olduğu ve çoğu zaman çalışan kişilerin katılım sağladığı örgün olmayan bu eğitim ile sadece sınavlara katılarak ve başarılı puanları alarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi üzerinden diploma sahibi olabiliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Haberimizin devamında yer alan link ile sisteme giriş yaparak belgenizi temin edebilirsiniz…

AÇIK ÖĞRETİM AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak öğrenci girişi yapmanız haline Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi final sınavları için sorgulama işlemini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz...

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AÖF sınav giriş belgesi 2020 nasıl, nereden alınır? 18-19 Ocak AÖF final sınavı giriş yerleri ve belgesi sorgulama!
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