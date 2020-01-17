AÖF sınav giriş belgesi 2020 nasıl, nereden alınır? 18-19 Ocak AÖF final sınavı giriş yerleri ve belgesi sorgulama!

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruyla AÖF sınav giriş belgesi ve yerleri öğrenci erişimine açmış oldu. Açık öğretim finallerine katılım sağlayacak olan kişiler öğrenci giriş ile AÖF sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilecek. Her yıl binlerce kişinin kayıt olduğu ve çoğu zaman çalışan kişilerin katılım sağladığı örgün olmayan bu eğitim ile sadece sınavlara katılarak ve başarılı puanları alarak Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi üzerinden diploma sahibi olabiliyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Haberimizin devamında yer alan link ile sisteme giriş yaparak belgenizi temin edebilirsiniz…

AÇIK ÖĞRETİM AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haberimizin devamında bulunan linke tıklayarak öğrenci girişi yapmanız haline Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi final sınavları için AÖF sınav yerleri sorgulama işlemini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz...