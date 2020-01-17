AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav saatleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav saatleri adaylar tarafından merak ediliyor. Vize dönemi sınavlarının ardından final sınavlarının yapılacağı tarih 18-19 Ocak olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş belgelerinin ardından adaylar sınav saatlerini araştırıyor. Final sınavları için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınav saatlerini kaçırmak istemedikleri için erkenden sınav alanlarında bulunmak istiyorlar. Arama motorlarında "AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusuna yanıt arayan adaylar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav saatleri burada!

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı saatlerde sabah 9.30'da, öğlenden sonra 14.00'da yapılmaktadır ve öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulup, 30'ar dakika sınav süresi verilmektedir.