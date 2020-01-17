AÖF sınavında kalem ve silgi verilecek mi? 2020 AÖF sınav kuralları!

AÖF sınavlarının Cumartesi ve Pazar yapılacak olması sebebi ile adaylar konuya büyük ilgi gösteriyor. Konuya yönelik araştırmalarına hız kazandıran adaylar pek çok bilgiyi öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Aynı zamanda son hazırlıklarını tamamlayan adaylar arama motorlarında "AÖF sınavında kalem ve silgi verilecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. Bu bağlamda; AÖF sınavında kalem ve silgi veriliyor mu? İşte 2020 AÖF sınav kuralları!

AÖF SINAVINDA KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan sınavlar için kalem ve silgi verilmeyecek. Öğrencilerin sınava girerken kalem ve silgilerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

AÖF SINAVINDA NELER YASAK?

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz.

Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız.

Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız.