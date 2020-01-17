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sınav sonuçları açıklandı! AUZEF final sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? AKSİS EKRANI

sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken geçtiğimiz akşam öğrenci erişimine açıldığı duyuruldu. 'nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin katılım sağladığı olduğu sınavlar 11-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Binlerce öğrenci finallerde alacakları puanları merak ederken aynı zamanda kendi cevaplarını karşılaştırarak puanlarını hesaplamak için soru ve cevapları da bir an önce yayınlanması bekleniyordu. Belirli sebeplerden dolayı örgün eğitim yerine açık veya uzaktan eğitim ile üniversite diplomalarını almak için adeta finallerde ter döktü. Peki, nasıl ve nereden sorulanır? AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 17.1.2020 09:48 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 09:48 ABONE OL
AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF final sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? AKSİS EKRANI

'nde uzaktan ve açık öğretim ile üniversite okumakta olan kişiler sınav sonuçları katılım sağlayan öğrencilerin erişimine açıldı! 11-12 Ocak tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken açıklandı mı merak ediyordu. Ülkemizde genel olarak hem çalışıp hem okumak amacıyla kayıt olunan açık ve uzaktan öğretim bölümleri İstanbul Üniversitesi bünyesinde de bulunuyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! İşte düzenlenen finaller ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF SINAVI SONUÇLARI SORGULA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 11-12 Ocak tarihlerinde yapılan finallerle ilgili olarak AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte detaylar…

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF final sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? AKSİS EKRANI
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