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duyurdu: 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Sömestr tatili uzatıldı mı ve okullar ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci için birinci dönemin son zil sesi 17 Ocak 2020 Cuma günü çaldı. Karnelerini alarak yoğun bir çalışma dönemini geride bırakan öğrenciler, sömestr döneminin keyfini çıkarmaya başladı. Sömestr tatili boyunca gerek aileleriyle gerekse arkadaşlarıyla çeşitli planlar yaparak eğlenecek olan öğrenciler 15 tatil araştırmalarına da hız kesmeden başladı. Bu doğrultuda, '15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Öte yandan, sosyal medyadaki 'Yarıyıl tatili uzatıldı' iddiaları da oldukça konuşuluyor. Peki, 15 tatil kaç gün, uzatıldı mı ve ne zaman bitecek? Okullar ne zaman başlayacak? İşte, bazı bilgiler...

Giriş Tarihi: 17.1.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 12:00 ABONE OL
MEB duyurdu: 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Sömestr tatili uzatıldı mı ve okullar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim öğretim döneminin birinci yarısı sona erdi. Karnelerini alarak sömestr tatiline giren öğrenciler, bu süre zarfında gerek dinlenme gerekse eğlenme fırsatını bulacak. Öğrenciler ve aileleri, yarıyıl tatilinin tadını çıkartmaya başlarken okulların ne zaman açılacağını da şimdiden araştırmaya başladı. Zira, aileler de çocuklarıyla yapacakları tatil planlarını okulların açılacağı tarihe göre şekillendiriyor. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan '15 tatil uzatıldı' iddiaları da kafalardaki soru işaretlerini arttırdı.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, UZADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim öğretim dönemine ilişkin takvimini duyururken 15 tatil bitiş tarihi hakkında da bilgi paylaştı.

OKULLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizden, okulların başlama tarihi ile beraber merak edilen bütün ayrıntılara ulaşabilirsiniz

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MEB duyurdu: 15 tatil ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? Sömestr tatili uzatıldı mı ve okullar ne zaman başlayacak?
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