Okullarda bugün karneler saat kaçta verilecek? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak?

MEB'e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2019-2020 eğitim yılı 1. dönemi bugün sona erecek. Bu kapsamda, 15 tatil öncesi okullarına son kez gidecek milyonlarca öğrenci, karnelerini almayı bekliyor. Öğrenciler ile beraber velileri de büyük bir heyecan almış durumda. Bu bağlamda da, 'Karneler ne zaman, saat kaçta alınıyor?' sorusu günün en çok arananları arasında öne çıkıyor. Öte yandan, takdir teşekkür puanının kaç olması gerektiği de merak ediliyor.

BUGÜN OKULLARDA KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Haberimizin detaylarından, ilkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin alınacağı saat hakkında bilgi edinebilir, takdir teşekkür hesabı puanına yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.

İşte, karnelerin dağıtılacağı saat;