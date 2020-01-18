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2020 ne zaman? ile tarihleri ne zaman başlıyor?

Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar 2020 sınav takvimini merak ediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca () sınav takvimine göre tarihleri belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 1, 2 ve 3 olmak üzere ÖSYM takviminin belirlediği tarih aralığında yapılıyor. sınava girmek isteyen adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvurusu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki ne zaman, başvuru tarihleri hangi gün? Kimler başvurabilir?

Giriş Tarihi: 18.1.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 09:13 ABONE OL
2020 ALES ne zaman? ÖSYM ile ALES başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından gerçekleştirilen için başvuru alınacak. 2020 yılının ilk başvurusunu yapacak olan adaylar, başvuru ve sınav tarihini bekleyişini sürdürüyor. Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sisteminin başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Peki, ÖSYM ile ne zaman başlayacak? 2020 ? ALES hakkında merak edilen soruların yanıtını haberimizin detaylarından inceleyebilirsiniz.

ALES NE ZAMAN? 2020

başvuru tarihleri belli oldu. Haberimizde, 2020 ALES başvuru tarihlerine bakabilirsiniz.

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2020 ALES ne zaman? ÖSYM ile ALES başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?
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