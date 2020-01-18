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sınavı saat kaçta kaçta bitecek, kaçta başlayacak? AÖF sınav saatleri!

tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav saatleri merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş yerlerinin ardından sınava girecek olan adaylar arama motorlarında “AÖF sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?” sorusuna yanıt arıyor. final sınavları için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar için heyecan dorukta. Vize dönemi sınavlarının ardından Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan final sınavları için geri sayımı başlatan adaylar sınav yerlerine geç kalmamak için giriş yerlerini ve saatlerini önceden kontrol ediyor. Buna göre; AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Giriş Tarihi: 18.1.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 10:37 ABONE OL
AÖF sınavı saat kaçta kaçta bitecek, kaçta başlayacak? Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav saatleri!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav saatleri adaylar tarafından merak ediliyor. Vize dönemi sınavlarının ardından final sınavlarının yapılacağı tarih 18-19 Ocak olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan sınav giriş belgelerinin ardından adaylar sınav saatlerini araştırıyor. Final sınavları için son hazırlıklarını tamamlayan adaylar sınav saatlerini kaçırmak istemedikleri için erkenden sınav alanlarında bulunmak istiyorlar. Arama motorlarında "AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?" sorusuna yanıt arayan adaylar için Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav saatleri burada!

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

Öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye ve K.K.T.C. Lefkoşa'da aynı saatlerde sabah 9.30'da, öğlenden sonra 14.00'da yapılmaktadır ve öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulup, 30'ar dakika sınav süresi verilmektedir.

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