AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İÜ öğrenci giriş ile AUZEF final sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

İstanbul Üniversitesi'nde uzaktan ve açık öğretim ile üniversite okumakta olan kişiler AUZEF sınav sonuçları katılım sağlayan öğrencilerin erişimine açıldı! 11-12 Ocak tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci finallerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyordu. Ülkemizde genel olarak hem çalışıp hem okumak amacıyla kayıt olunan açık ve uzaktan öğretim bölümleri İstanbul Üniversitesi bünyesinde de bulunuyor. Peki, AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı! İşte düzenlenen finaller ile ilgili tüm detaylar…

AUZEF SINAVI SONUÇLARI SORGULA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açık öğretim ve uzaktan eğitim veren tüm programların faaliyetlerini yürüten fakültedir. 11-12 Ocak tarihlerinde yapılan finallerle ilgili olarak AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. Haberimizin devamından konuyla ilgili tüm detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte detaylar…