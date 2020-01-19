2020 ALES ne zaman yapılacak? ÖSYM ile ALES başvuru tarihleri ne zaman başlıyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen ALES için başvuru alınacak. 2020 yılının ilk başvurusunu yapacak olan adaylar, başvuru ve sınav tarihini bekleyişini sürdürüyor. Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde, İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sisteminin başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Peki, ÖSYM ile ALES başvuru ne zaman başlayacak? 2020 ALES ne zaman? ALES hakkında merak edilen soruların yanıtını haberimizin detaylarından inceleyebilirsiniz.

ALES NE ZAMAN? 2020

ALES 2020 başvuru tarihleri belli oldu. Haberimizde, 2020 ALES başvuru tarihlerine bakabilirsiniz.