Hem eğlenceli, hem de verimli bır sömestir geçirmek mümkün

Yorucu bir dönemin ardından, öğrenciler iki haftalık yarı yıl tatiline çıktı. Çocuğunuzun derslerden uzaklaşmaması için tatil başladıktan iki-üç gün sonra, günde bir saat kitap okumasına, ödevleri varsa bir saat de ödevlerine vakit ayırmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Sömestir tatili, bir mola gibi düşünülmeli ve çocukların kendisini mutlu hissetmesi sağlanmalı. Onların dinlenmeye de, dışarıda enerjilerini atmaya da ihtiyacı var. Aileler, çocuklarıyla konuşup sömestir tatilini nasıl değerlendirecekleri konusunda bir plan yapmalı. İşte verimli bir sömestir geçirmek için öneriler... Çocuğunuzun yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmesi için zaman ve ortam yaratın. Arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hem keyif alıyorlar, hem de sosyal gelişimleri artıyor. Çocuğunuzla birlikte arkadaşlarının evlerini ziyaret ederek, küçük de olsa bir hediye alarak, hediyeleşme kültürünü gösterebiliriz. Tatilde çocuğa 'ders çalış' diye sürekli uyarılarda bulunursak, motivasyonunu azaltabiliriz. İkinci döneme isteksiz başlayabilir. Bu nedenle sömestir tatilinin ilk günlerinde çocukların derslere ara vermesi oldukça faydalı olacaktır. Çocuğunuzun sevdiği sanatçılar, şarkıcılar varsa beraber konserlere gidebilirsiniz. Sevdiği bir sanatçıyı gördüğü zaman heyecanlanacak ve kendini mutlu hissedecektir. Birlikte resim sergilerini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca resimden hoşlanıyorsa, evdeyken resim çizmesini isteyebilirsiniz. Okul zamanında aynı saatte uyuyup uyanmaya alışan çocukların sömestir tatilinde uyku düzenleri bozulabilir. İkinci döneme başlarken adaptasyon sorunu yaşamaması için, çok geç yatmasına izin vermemelisiniz. Çocuğunuzun kişiliğine ve zevkine uygun kitaplar seçebilirsiniz. Sonrasında seçtiğiniz kitaplar hakkında konuşmanız, çocuğun okuma isteğini de artıracaktır. Tatil süresince cep telefonu, tablet bilgisayar ve oyun konsollarına uzun saatler boyunca teslim olmasına izin verilmemeli. Çocuklar için sinemaya gitmek çok eğlenceli olabilir. Çocuğunuzla gösterime girecek filmler hakkında konuşabilirsiniz. Gidilecek filmleri beraber seçip onunla paylaşım zamanları yaratabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte tiyatroya da gidebilirsiniz. Bu sanat dalını çocuklarla paylaşabilirsiniz, çocukların gelişiminde bu sanat dalı oldukça faydalıdır. Çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurmasına, düşünmesine, sorgulamasına, kaliteli zaman geçirmesine, en önemlisi yaşamla arasında köprü kurmasına yardımcı olur. Kaliteli zaman geçirmek için müzeye gitmek de iyi bir seçenek. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler; kültür sanat etkinliklerine katıldıklarında, hem eğleniyorlar, hem öğreniyorlar, hem de güzel vakit geçiriyorlar. Çocuğunuzun sevdiği, eğlendiği, başarılı olduğu etkinlikler varsa, ona yardımcı olun. Örneğin tenise, futbola merak duyuyorsa, o alanların tarihi ve oyuncuları hakkında araştırma yapması konusunda yönlendirin. Ata binmenin psikolojik ve fiziksel faydaları vardır. Çocuklar atı idare etmek için konsantre olur, stresleri azalır, hayvan ve doğa sevgisi gelişir. Çocuğunuzla birlikte, fotoğraf albümlerini çıkarıp eski fotoğraflar üzerine sohbet edebilirsiniz. Sizinle ilgili farklı bilgiler edinmek onun için ilgi çekici olacaktır. Çocuklar da, ergenler de puzzle yapmayı çok seviyor. Birçok puzzle yapılabilir. Puzzle oyunu, dikkat ve konsantrasyonu güçlendirir. Bulmaca çözmek de eğlendirici bir alternatif olacaktır. Hem eğlenecek, hem de kendisini geliştirecektir.Çocuğunuzaabartılı karne hediyeleri almamalısınız. Başarılı karnenin çok büyük bir şekilde ödüllendirilmesine gerek olmadığı gibi, başarısız karnelere de abartılı tepki vermemek gerekiyor. Çocuklara, ödüllerin en büyüğünün bireyin başarısından alacağı haz olduğu anlatılmalı. Çocuklarınıza zaman ayırmak, onlara sevgi göstermek ve keyif alarak kendilerini geliştirebilecekleri etkinliklere katılmalarını sağlamak, onlar için en güzel ödül olacaktır.

BUGÜN NELER OLDU