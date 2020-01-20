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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Fakültesi öğrencileri tarihlerinde sınava girdiler. Gerçekleştirilen sınavın ardından merak edilen iki konu başlığı; " sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" ile "" konusu olmuştu. Adayların merakla beklediği AÖF final sınav soruları ve cevapları kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlandı. Bir önceki sınavda sonuçların kısa sürede açıklanması bu sınav için de adaylarda meraklı bekleyişi sürdürüyor. Güz dönemi final sınavlarının da tamamlanması ile birlikte adaylar sınav sonuçlarına ilişkin açıklamayı bekliyorlar. Soru ve cevap anahtarının açıklanması ile adaylar sınav sonuçlarını tahmini olarak kendileri hesaplayabilecekler. Buna göre; ne zaman açıklanacak? 2020 Açıköğretim Fakültesi sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Giriş Tarihi: 20.1.2020 15:59 ABONE OL
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 18-19 Ocak 2020 AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Fakültesi güz dönemi final sınavları tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini atlatan adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar soru ve cevap anahtarının yayınlanması ile birlikte tahmini olarak hangi soruya hangi yanıtı verdiklerini hesaplayabilecek, buna göre de yine tahmini olarak bir sonuç ortaya çıkacak. Final sınavının bitmesinin ardından arama motorlarında en çok aratılan konu başlığı arasında yer alan "" merakla bekleniyor. Bu bağlamda; AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2020 final sınavı soruları ve cevapları!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Final sınavlarının yapılmasının ardından sonuçlar için kurumun resmi sitesini güncel olarak takip edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav soruları ve cevap anahtarı!

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 18-19 Ocak 2020 AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı!
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