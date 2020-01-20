AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 18-19 Ocak 2020 AÖF final sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınav sürecini atlatan adaylar konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinden AÖF soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar soru ve cevap anahtarının yayınlanması ile birlikte tahmini olarak hangi soruya hangi yanıtı verdiklerini hesaplayabilecek, buna göre de yine tahmini olarak bir sonuç ortaya çıkacak. Final sınavının bitmesinin ardından arama motorlarında en çok aratılan konu başlığı arasında yer alan "AÖF sınav sonuçları" merakla bekleniyor. Bu bağlamda; AÖF sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte 2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavı soruları ve cevapları!

AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Final sınavlarının yapılmasının ardından sonuçlar için kurumun resmi sitesini güncel olarak takip edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Buna göre; AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sınav soruları ve cevap anahtarı!